Жителям Благовещенска напомнили о мерах по COVID-19 плакатами с кутьей и надгробиями

Плакаты с поминальной кутьей и могильными плитами появились на улицах Благовещенска с целью напомнить жителям о необходимости соблюдать меры профилактики коронавируса. В администрации города 22 октября сообщили, что данные изображения согласованы властями.

На баннерах написано: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья». Призыв к соблюдению безопасной дистанции сопровождает слоган: «Выбор за тобой», размещенный на фоне надгробий.

«В администрацию Благовещенска обратился арендатор рекламных носителей с предложением разместить социальную рекламу о коронавирусе. На уровне мэра города было принято решение согласовать размещение на пилларсах этих изображений. Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная», — сообщили информагентству «РИА Новости» в пресс-службе администрации Благовещенска.

В УФАС по Амурской области заявили, что пока жалоб на социальную рекламу не поступало. Только после обращений граждан антимонопольщики будут готовы разобраться в ситуации.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов 19 октября призвал популяризовать вакцинацию с помощью мультфильмов и художественных фильмов.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что рекламные объявления, призывающие к отказу от вакцинации, будут заблокированы в социальной сети Facebook, пишет «Газета.ру».

В конце сентября президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что избежать всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью и зимой, можно с ужесточением ответственности за нарушение ограничительных мер.

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