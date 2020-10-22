На Сахалине двое жителей украли красную икру почти на миллион рублей

На Сахалине задержаны двое молодых людей, подозреваемых в краже с территории местного рыбоперерабатывающего завода лососевой икры на сумму более 929 тыс/ рублей. Об этом в четверг, 22 октября, сообщило агентство Sakh.com со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Инцидент произошел в Корсакове в сентябре этого года. В ночь с 14 на 15 октября молодые люди, одному из которых 18 лет, а другому, неоднократно судимому, — 21, взломали замок и проникли на предприятие, откуда украли 265 кг красной икры. Деликатес общей стоимостью 929 тыс. рублей он погрузили в машину и вывезли. Икру они впоследствии распродали, а вырученные деньги потратили.

После оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, личности молодых людей были установлены, и они были задержаны.

Свою вину они признали полностью. По пункту «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере») возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

20 сентября стало известно, что суд на Сахалине рассмотрит уголовное дело против 45-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном вылове и заготовке горбуши и икры. Ущерб от его действий составил 18 млн рублей.