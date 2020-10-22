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Суд оштрафовал производителя ИВЛ «Авента-М» на 500 тыс. рублей

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Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ), производящий аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», на 500 тыс. рублей. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает «Интерфакс».

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Росздравнадзор обратился в суд с заявлением о привлечении УПЗ к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ («Реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»)

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе АО «Концерн радиоэлектронные технологии», в который входит УПЗ, данные нарушения не связаны с возгораниями аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге.

«В настоящий момент мы ждем полный текст постановления суда с мотивировочной частью для принятия решения по данному постановлению», — рассказал собеседник информагентства.

Вынесенный вердикт может быть обжалован в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение 10 дней со дня принятия решения.

Кроме того, как заверили в концерне, все замечания, сделанные Росздравнадзором в ходе проверок, устранены.

В мае аппарат ИВЛ «Авента-М» загорелся в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, жертвами которого стали пять человек. Еще одно возгорание произошло в том же месяце произошло в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве, тогда погиб один человек.

После этих инцидентов начались проверки и специалисты Росздравнадзора выявили нарушения в работе ИВЛ, однако прямой связи с возгораниями в больницах обнаружено не было.

Кроме того, уже в июле Росздравнадзор снова выдал регистрационное удостоверение на аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», пишет «Газета.ру» и вскоре поставки оборудования возобновились.

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