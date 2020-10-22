В Нидерландах общение с коровами стало новым трендом по снятию стресса

В Нидерландах появился новый велнес-тренд по снятию стресса — люди едут на фермы и обнимают коров. Такую услугу оказывают несколько хозяйств по всей стране, сообщает британский телеканал Би-би-си.

Практику назвали koe knuffelen, что в переводе с голландского означает «обнимать корову». Сторонники тренда считают, что теплое тело, более медленное, чем у человека, сердцебиение, а также большой размер этих животных способствуют успокоению и выработке гормона окситоцина, который помогает в борьбе со стрессом.

После «обнимания» с экскурсантами на ферме одна корова отдыхает два-три часа.

Отмечается, что такой вид времяпрепровождения появился в нидерландской сельской местности более десяти лет назад, и теперь оно набрало более широкие обороты. Сейчас такой досуг предлагают фермы, например, в Роттердаме, Швейцарии и даже в США.

В исследовании 2007 года, опубликованном в журнале Applied Animal Behavior Science, о котором сообщает телеканал ABC, говорится, что при коровы демонстрируют глубокое расслабление, вытягиваясь и позволяя ушам откинуться назад, когда им массируют определенные области шеи и верхней части спины.

Телеканал отмечает, что времяпрепровождение с крупными млекопитающими более положительно влияет на нервную систему человека.

В январе 2017 года издание The Oregonian писало, что один из фермеров из американского штата Орегон начал вести уроки для любителей йоги с козами. Занятие привлекло сотни американцев, передает издание.

Йога с козами отличается от обычной тем, что во время занятий среди людей бродят дружелюбные животные. Иногда на упражняющихся запрыгивают козлята. В холодную погоду практику ведут в хлеву.