Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Авиакомпании попросили Мишустина выделить еще 50 млрд рублей из-за пандемии
Общество
В Москве за сутки 2519 пациентов вылечились от коронавируса
Общество
Специалист Минздрава призвал не делать компьютерную томографию «на всякий случай»
Наука
Космонавты покинули аппарат корабля «Союз МС-16»
Мир
Зеленского обвинили в предательстве интересов Украины в угоду ЕС и НАТО

В Нидерландах общение с коровами стало новым трендом по снятию стресса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нидерландах появился новый велнес-тренд по снятию стресса — люди едут на фермы и обнимают коров. Такую услугу оказывают несколько хозяйств по всей стране, сообщает британский телеканал Би-би-си.

Депрессия до лампочки: имитирующие пламя свечи диоды спасут от хандры
При всей физиологичности новые светильники в 4–5 раз ярче компьютерных мониторов

Практику назвали koe knuffelen, что в переводе с голландского означает «обнимать корову». Сторонники тренда считают, что теплое тело, более медленное, чем у человека, сердцебиение, а также большой размер этих животных способствуют успокоению и выработке гормона окситоцина, который помогает в борьбе со стрессом.

После «обнимания» с экскурсантами на ферме одна корова отдыхает два-три часа.

Отмечается, что такой вид времяпрепровождения появился в нидерландской сельской местности более десяти лет назад, и теперь оно набрало более широкие обороты. Сейчас такой досуг предлагают фермы, например, в Роттердаме, Швейцарии и даже в США.

В исследовании 2007 года, опубликованном в журнале Applied Animal Behavior Science, о котором сообщает телеканал ABC, говорится, что при коровы демонстрируют глубокое расслабление, вытягиваясь и позволяя ушам откинуться назад, когда им массируют определенные области шеи и верхней части спины.

Телеканал отмечает, что времяпрепровождение с крупными млекопитающими более положительно влияет на нервную систему человека.

В январе 2017 года издание The Oregonian писало, что один из фермеров из американского штата Орегон начал вести уроки для любителей йоги с козами. Занятие привлекло сотни американцев, передает издание.

Йога с козами отличается от обычной тем, что во время занятий среди людей бродят дружелюбные животные. Иногда на упражняющихся запрыгивают козлята. В холодную погоду практику ведут в хлеву.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020