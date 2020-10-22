Врачи в Подмосковье вылечили родившихся с тяжелым пороком двойняшек

В Подмосковье медики Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах прооперировали двух новорожденных близнецов с тяжелой патологией — атрезией пищевода. Об этом в среду, 21 октября, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По словам врачей, это сложный порок развития, при котором верхняя и нижняя части пищевода не соединяются. Из-за этого дети были лишены возможности есть и даже глотать слюну. Также у человека с такой патологией во время дыхания «воздух попадает в желудок и забрасывается обратно в дыхательные пути с агрессивным желудочным соком, что приводит к тяжелому химическому ожогу дыхательных путей», пишет телеканал «360».

Как отметила главврач медучреждения Татьяна Мельник, это первый случай в практике центра, когда эта патология диагностирована у двойняшек. Операцию провели в первые сутки жизни новорожденных практически одновременно. Под комбинированной анестезией с эпидуральной блокадой малышам сшили концы пищевода. Операция прошла успешно.

В настоящее время младенцы находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии под наблюдением неонатологов-реаниматологов, постепенно они восстанавливаются и набирают вес, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В конце сентября сообщалось, что в Московской области врачи больницы имени Розанова спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил 21 магнит.