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Гарик Харламов поиздевался над телефонным мошенником

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Резидент Comedy Club Гарик Харламов записал на видео разговор с телефонным мошенником, притворившимся сотрудником банка, и выложил его на свою страницу в Instagram.

Комик сначала притворяется, что не понимает значение слов «клавиатура» и «раскладка».

«Но подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что у ноутбука», — заявляет Харламов мошеннику.

Затем шоумен начинает притворяться, что он не может набрать слово «поддержка». На кадрах видно, как артист с трудом сдерживает смех. Когда он говорит, что написал только первые две буквы и начинает смеяться в голос, мошенник предлагает помочь ему и назвать слово по буквам. Затем злоумышленник диктует ему по буквам матерное ругательство, после чего шоумен и его друзья продолжают смеяться.

В конце июля Харламов выложил в соцсеть видеошутку насчет своего развода с актрисой Кристиной Асмус. На кадрах артист стоит на катере, который движется по Неве в Санкт-Петербурге, смотрит на разведенный мост, а затем указывает на него и говорит: «Развелся!»

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