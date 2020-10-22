Зеленского обвинили в предательстве интересов Украины в угоду ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО, и у него нет других планов. Такое мнение высказал глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в связи с этим «ни о каком стратегическом пересмотре развития экономики и промышленности говорить не приходится».

«Прекрасно понимаю, все что он (Зеленский. — Ред.) смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — сказал политик.

Лесик также назвал курс на сближение с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом «преступным». Он также раскритиковал политику Зеленского в Донбассе, назвав действия киевских властей «хождением по кругу».

10 сентября бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев завил, что Украина может исчезнуть как государство, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. По его словам, действия главы государства могут привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств».