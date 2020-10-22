Журналисты назвали возможную причину изъятия ноутбука Хантера Байдена ФБР

Изъятие Федеральным бюро расследований (ФБР) ноутбука сына кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена Хантера возможно связано с делом об отмывании денег, предположил в среду, 21 октября, телеканал Fox News.

Согласно документам, оказавшимися в распоряжении канала, изъятие устройства могло быть проведено в 2019 году. Также приводятся данные о допросе владельца мастерской, который предоставил информацию властям.

Журналисты отмечают, что при этом неизвестно, продолжается ли это расследование в настоящее время и связано ли оно с Хантером Байденом напрямую.

Ранее в среду сотрудники ФБР и министерства юстиции США сообщили, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена не является частью «российской кампании по дезинформации», при этом признают ее подлинность.

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, личному адвокату президента США Дональда Трампа, который предоставил электронные материалы СМИ.

14 октября, компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты The New York Post, в которой содержалась информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В Facebook заявили, что «эта история» должна быть проверена партнерами компании.

В The New York Post, в свою очередь, уточнили, что таким образом руководство соцсети отреагировало на статью, в которой содержатся детали электронной переписки Хантера Байдена, в частности нескольких писем 2014 и 2015 годов. Одно письмо было направлено Байдену-младшему через год после его включения в состав правления Burisma — в нем Пожарский якобы поблагодарил адресата за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом Джо, который на тот момент был президентом администрации американского лидера Барака Обамы.

В другом письме Пожарский якобы просил Хантера Байдена дать совет, как можно использовать его влияние «от лица» Burisma.

В предвыборном штабе Байдена назвали информацию газеты недостоверной.

Президент США Дональд Трамп не раз призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. Трамп обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.