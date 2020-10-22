Картину Бэнкси продали на аукционе почти за $10 млн

Картину британского уличного художника Бэнкси под названием «Покажи мне Моне» (Show me the Monet) продали на аукционе Sotheby's за £7,6 млн ($9,8 млн). Об этом в среду, 21 октября, сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

#AuctionUpdate⚠️Banksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB — Sotheby's (@Sothebys) October 21, 2020

Согласно предварительной оценке экспертов, стоимость картины составляла от £3 млн до £5 млн ($3,9–6,5 млн). В работе содержится отсылка к произведению импрессиониста Клода Моне «Японский мостик», однако природная идиллия в исполнении Бэнкси нарушена обществом потребления — на полотне его символизируют торчащие из пруда тележки из супермаркета, пишет сайт aif.ru.

Как сообщает телеканал «360», торги продлились всего восемь минут. Известно, что картину купил азиатский инвестор.

Эта работа не стала самой дорогой картиной Бэнкси, купленной с аукциона. Его полотно Devolved Parliament с сидящими в британском парламенте обезьянами в 2019 году ушло с молотка за £9,9 млн ($12 млн).

Художнику Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут, пишет «Ридус». Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых запечатлен Бэнкси — всегда с закрытым лицом.

17 сентября сообщалось, что Бэнкси лишился прав на работу «Метатель цветов», потому что отказался раскрыть свою личность.