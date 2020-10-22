Прямой эфир

Картину Бэнкси продали на аукционе почти за $10 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Картину британского уличного художника Бэнкси под названием «Покажи мне Моне» (Show me the Monet) продали на аукционе Sotheby's за £7,6 млн ($9,8 млн). Об этом в среду, 21 октября, сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

Согласно предварительной оценке экспертов, стоимость картины составляла от £3 млн до £5 млн ($3,9–6,5 млн). В работе содержится отсылка к произведению импрессиониста Клода Моне «Японский мостик», однако природная идиллия в исполнении Бэнкси нарушена обществом потребления — на полотне его символизируют торчащие из пруда тележки из супермаркета, пишет сайт aif.ru.

Как сообщает телеканал «360», торги продлились всего восемь минут. Известно, что картину купил азиатский инвестор.

Эта работа не стала самой дорогой картиной Бэнкси, купленной с аукциона. Его полотно Devolved Parliament с сидящими в британском парламенте обезьянами в 2019 году ушло с молотка за £9,9 млн ($12 млн).

Художнику Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут, пишет «Ридус». Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых запечатлен Бэнкси — всегда с закрытым лицом.

17 сентября сообщалось, что Бэнкси лишился прав на работу «Метатель цветов», потому что отказался раскрыть свою личность.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020