Гассиев показал скорость реакции на тренировке с теннисным мячом

Российский боксер Мурат Гассиев продолжает упорно тренироваться к бою за пояс WBA International, который пройдет 31 октября в Сочи. Он продемонстрировал скорость своей реакции на тренировке с теннисным мячом, видео было опубликовано в Instagram спортсмена.

Опубликованный ролик Гассиев прокомментировал кратко: «10 дней до боя». На видео он успешно уклоняется от летящих в него теннисных мячей.

19 октября Гассиев опубликовал видео своей тренировки, где он с помощью разных спортивных принадлежностей сочетает кардио- и силовые нагрузки.

Бой 31 октября в Сочи будет для Гассиева дебютным в супертяжелом весе. Его соперником должен был стать американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Потом соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом.

Вызвался выступить против Гассиева старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина «железным человеком», а себя — «албанским Тайсоном».

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал смену противника Гассиева тем, что младший Сефери «испугался» россиянина, так как у него никогда не получались бои с боксерами типа Мурата Гассиева.