Создатели «Форсажа» подтвердили завершение франшизы после 11-го фильма

Франшизу «Форсаж» закроют после премьеры 11-го фильма серии. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на постановщика картины Джастина Лина.

По данным издания, сейчас в разработке находится девятая часть франшизы. По словам Лина, ведутся переговоры со студией Universal о двух финальных картинах. Уточняется, что он уже снял четыре части франшизы: «Тройной форсаж: Токийский дрифт», а также четвертый, пятый и шестой эпизоды.

«Две новые картины завершат основную линию — историю Доминика Торетто, героя Вина Дизеля. Ожидается, что к Дизелю присоединятся артисты предыдущих частей: Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Кристофер Бриджес (также известный как Лудакрис), которые входили в актерский состав на разных этапах», — приводит слова Лина Deadline.

Как пишет RT со ссылкой на зарубежные СМИ, в финальных частях серии могут также появиться Джордана Брюстер и Сон Ган.

Отмечается, что в проекте будут участвовать Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон. После окончания франшизы создатели переключат свое внимание на спин-оффы, в частности на «Хоббса и Шоу» со Стейтемом и Джонсоном.

Фильм «Форсаж 9» должен выйти на экраны в 2021 году. Изначально премьера была намечена на 21 мая 2020 года, однако сроки проката изменились из-за пандемии коронавируса, пишет «Москва 24».

Первый фильм серии «Форсаж» вышел на экраны в 2001 году. Совокупные кассовые сборы всех лент в мировом прокате составили около $5,9 млрд.