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Участник испытаний коронавирусной вакцины AstraZeneca умер в Бразилии

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Доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер в Бразилии. Об этом сообщило национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa.

В ведомстве отметили, что причина смерти не раскрывается «из соображений этики и конфиденциальности», а также не приводятся данные о том, получил ли доброволец плацебо или сам препарат. В свою очередь, бразильская газета Globo сообщила о смерти 28-летнего волонтера в результате осложнений COVID-19.

Отмечалось, что Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник, 19 октября, уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору о произошедшем и предложил продолжить исследование.

По информации агентства Bloomberg, умерший молодой человек получал плацебо.

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