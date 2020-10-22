В Армении назвали единственный способ закончить войну в Карабахе

Министерство иностранных дел Армении заявило, что проблему вокруг Нагорного Карабаха можно решить исключительно мирным путем. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, которое было опубликовано на официальном сайте в среду, 21 октября.

«Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата, имеющего международный мандат», — подчеркнул армянский МИД в заявлении.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что говорить о дипломатическом решении конфликта в Карабахе на данном этапе бессмысленно, так как «приемлемое для Еревана неприемлемо для Баку».

Заявление премьера вызвало критику со стороны Азербайджана и Турции, которые отметили, что из слов премьера якобы видно, «кто хочет войны». В Армении выпады Баку назвали манипуляцией, которой Азербайджан и Турция отвергают мирное урегулирование конфликта и пытаются преподнести собственную позицию как подход со стороны Еревана.

Сенатор Алексей Пушков в четверг, 22 октября, прокомментировал заявление вице-президента Турции Фуата Октая о готовности в случае просьбы властей Азербайджана отправить турецкие войска в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

«Турецкие военные в Карабахе? Это привело бы к расширению и интернационализации конфликта и исключило бы мирный сценарий. Не говоря уже о возрождении призраков прошлого», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее турецкий вице-президент, говоря о возможном вводе войск республики на территорию НКР, заявил, что с начала возобновления вооруженного конфликта лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган «уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, но по факту этого не случилось.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие. Первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку опровергали это. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.