Каждый третий автомобилист хотел бы ужесточить штрафы для пешеходов

Почти треть автомобилистов (29%) предлагает бороться с нарушением правил дорожного движения пешеходами путем ужесточения штрафов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного РГС Банком, передает ТАСС.

В то же время 26% респондентов полагает, что в России такой метод не сработает. Вполне достаточно существующих штрафов, считают 22%. За необходимость ужесточения контроля за текущими штрафными санкциями, а не за увеличение их размера выступают 16%. И еще 7% уверены, что в ДТП всегда виноваты те, кто находится за рулем.

Согласно ответам большинства опрошенных российских автомобилистов (56%), чаще всего ПДД нарушают именно пешеходы, при этом 44% признают, что ошибки нередко совершают и сами водители.

Что касается претензий, которые автовладельцы выдвигают к пешеходам, то большинство из них связано с безопасностью жизни и здоровья. Главными раздражителями являются те, кто перебегает дорогу в неположенном месте или не смотрит по сторонам, — так ответили 52% и 43% опрошенных соответственно. Также водителям не нравится, когда пешеходы считают себя главными на дороге (22%), бросают мусор и окурки на проезжую часть (20%), не пользуются светоотражателями на одежде в темноте (17%) и нерешительно ведут себя на пешеходном переходе, пытаясь перейти проезжую часть (13%).

Однако, очутившись на месте пешеходов, автомобилисты сами нередко недовольны поведением других водителей. В частности, им не нравится, когда им не уступают дорогу (35%), паркуются в неположенных местах (33%) или мусорят (31%). Среди других самых неприятных привычек были отмечены отсутствие заботы о пешеходах в непогоду — «душ из луж» раздражает 30% опрошенных, превышение скорости (29%), громкая музыка и звуковые сигналы (24%).

В исследовании приняли участие 1964 респондента в возрасте 18+, из них в равных долях мужчины и женщины из российских городов с населением 100 000+.

В среду стало известно, что в России 2021 году заработает открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения. При этом в цифровой платформе будут храниться сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.