Водитель грузовика умер за рулем на КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель грузовика умер за рулем на кольцевой дороге. Неуправляемая фура проехала еще 2 км, а потом столкнулась с легковой машиной и врезалась в опору. Об этом в среду, 21 октября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

ЧП произошло на 46-м км КАД утром того же дня во Всеволожском районе. Грузовик Volvo зацепил легковой автомобиль Renault, а на 48-м км врезался в силовое ограждение. В результате происшествия на КАД образовалась пробка, отмечает телеканал «360». Водитель легковушки не пострадал, уточняет сайт kp.ru.

В ГИБДД отметили, что смерть водителя фуры, предположительно, наступила во время движения. Проводится проверка по факту произошедшего, пишет REGNUM.

Ранее 21 октября сообщалось, что автомобиль из свадебного кортежа врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадал жених.