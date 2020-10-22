Прямой эфир

Водитель грузовика умер за рулем на КАД в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге водитель грузовика умер за рулем на кольцевой дороге. Неуправляемая фура проехала еще 2 км, а потом столкнулась с легковой машиной и врезалась в опору. Об этом в среду, 21 октября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

ЧП произошло на 46-м км КАД утром того же дня во Всеволожском районе. Грузовик Volvo зацепил легковой автомобиль Renault, а на 48-м км врезался в силовое ограждение. В результате происшествия на КАД образовалась пробка, отмечает телеканал «360». Водитель легковушки не пострадал, уточняет сайт kp.ru.

В ГИБДД отметили, что смерть водителя фуры, предположительно, наступила во время движения. Проводится проверка по факту произошедшего, пишет REGNUM.

Ранее 21 октября сообщалось, что автомобиль из свадебного кортежа врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадал жених.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020