Ответный пас: почему берберские женщины вышли на поле боя

В деревне Сахель, расположенной на территории Алжира в Атласских горах, на днях прошел ежегодный футбольный матч среди женщин. Его посвятили борьбе против гендерного неравенства, поводом для чего стало недавнее жестокое нападение на девушку и ее убийство, вызвавшее протесты по всей стране. Как берберские женщины сражаются между собой и за свои права — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Кабилия — регион на севере Алжира, получивший название от кабилов, одного из берберских народов, традиционно живших в этой местности
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Местные жители — люди мирные, но в обиду себя не дают. Неоднократные попытки захватить эти земли на протяжении многих веков заканчивались безуспешно
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Даже после завоевания в VII веке Севера Африки арабами, постепенного распространения ислама, арабского языка, письменности и культуры берберы сохранили свой язык и обычаи
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
В их культуре до сих пор сохраняются элементы анимизма, домусульманских верований и ритуалов. Многие берберские деревни и сейчас представляют собой самостоятельные, замкнутые образования со своими законами
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Кроме того, именно в Кабилии зародилось движение за сохранение берберской культурно-языковой идентичности. Так что способы борьбы за свои права женщины изучали с детства
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Волну возмущений и активных выступлений правозащитниц вызвало недавнее изнасилование и убийство молодой женщины. Говорят, что убийца несколько лет назад уже совершал на нее нападение, однако остался безнаказанным
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Полиция задержала подозреваемого, однако этот случай вызвал волну протестов в Алжире, несмотря на то что все массовые мероприятия из-за пандемии запрещены
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Борьбу продолжили в доступном на текущий момент формате. Очередной футбольный турнир, который проходит в деревне ежегодно, был посвящен укреплению роли женщины в алжирском обществе
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
60-летняя домохозяйка Тассадит во время разминки перед матчем
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
41-летняя Аида — госслужащая и вратарь деревенской футбольной команды
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Фанаты обеих команд, нарядившиеся по случаю спортивного праздника в национальные одежды, в ходе матча пели, били в барабаны, скандировали кричалки
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
«Раньше женщины не были свободны в своем выборе, им разрешалось работать только дома, — признавалась в перерыве Урия Хамза, одна из участниц команды Сахеля. — Теперь у нас есть права, мы можем быть юристами, пилотами или выполнять любую другую работу, мы равны мужчинам»
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
В начале 1990-х, с усилением в обществе исламистских настроений и началом войны между правительством и боевиками, вознамерившимися свергнуть светский режим в Алжире, женщинам в целях безопасности пришлось вернуться к домашнему очагу. Спустя пару десятилетий они постепенно возвращаются к прежней жизни
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Футболистки сражались отчаянно, как в последний раз
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Фанатки неистовствовали на трибунах
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
В итоге команда Сахеля после серии пенальти одержала победу над сборной Табуды
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
«Женщинам предстоит многого добиться, может быть, даже больше, чем мужчинам», — заявила в своем выступлении после матча глава женской деревенской ассоциации Фадила Беккуче
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