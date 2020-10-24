Ответный пас: почему берберские женщины вышли на поле боя

В деревне Сахель, расположенной на территории Алжира в Атласских горах, на днях прошел ежегодный футбольный матч среди женщин. Его посвятили борьбе против гендерного неравенства, поводом для чего стало недавнее жестокое нападение на девушку и ее убийство, вызвавшее протесты по всей стране. Как берберские женщины сражаются между собой и за свои права — в фотогалерее «Известий»