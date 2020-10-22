Захвативший отделение банка в Зугдиди освободил оставшихся заложников

МВД Грузии подтвердило освобождение последних трех заложников захватчиком отделения банка в Зугдиди, поиски преступника продолжаются, передает «Интерфакс».

Как рассказал журналистам один из трех заложников, мужчина покинул автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

В ночь на четверг стало известно, что грузинские полицейские освободили по меньшей мере 43 заложника.

Ранее агентство Sputnik в Грузии сообщило, что вооруженный преступник, который захватил здание Банка Грузии в Зугдиди, покинул территорию учреждения на полицейском автомобиле с несколькими заложниками. Предположительно, он направился в сторону Абхазии, рассчитывая перебраться каким-то образом на территорию, которую не контролирует грузинская сторона.

В среду, 21 октября, вооруженный захватчик ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя $500 тыс. По данным одного из отпущенных заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек. Их удерживали около восьми часов.

Нескольким заложникам удалось сбежать из здания банка. Они выбежали на крышу и спаслись при помощи пожарной лестницы.

Кроме того, сообщалось, что пожилым клиентам банка злоумышленник разрешил покинуть здание.