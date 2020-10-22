Стали известны подробности обвинения подозреваемого в шпионаже украинца

Стало известно, что бывший профессиональный украинский футболист Василий Василенко, обвиненный в России в шпионаже, пытался вывезти из РФ военные комплектующие, разработанные еще при СССР. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Василенко приехал в Россию от украинской юридической компании, которая имеет с министерством обороны Украины тендерные отношения.

«Василенко должен был за вознаграждение приобрести списанное в РФ определенное крупногабаритное военное оборудование, о продаже которого стало известно в интернете, работал сайт с соответствующим предложением. Данное оборудование было разработано в СССР в 60-х, оно до сих пор закупается у России многими странами, огневой мощи не имеет. Василенко был задержан в Москве, позже его обвинили в шпионаже в пользу министерства обороны Украины», — рассказал он.

Также источник отметил, бывший футболист себя виновным не признает.

Василенко арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Детали с самого начала не уточнялись.

6 июля арест украинца был продлен уже по делу о шпионаже (276 УК РФ). Данная статья предусматривает лишения свободы до 20 лет. Сейчас Мосгорсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении мужчины.

Василенко, как следует из материалов дела, 52 года. Он играл на позиции защитника с 1992 по 2001 год за украинские клубы «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).