Прямой эфир

Эксперт рассказал о вариантах использования старого смартфона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выбрасывать старые смартфоны — значит наносить вред экологии, вместо этого гаджет можно использовать как резервный или приспособить для творчества, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

«Яблочный» рейс: как в Россию попадают контрабандные айфоны
Эксперты оценили долю серого рынка в 10-13%

Эксперт также отметил, что подержанный телефон можно продать.

«Самый очевидный вариант использования старого телефона — продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника. Также можно отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами и может его разбить. Дешевая модель станет тренировочным пособием», — рассказал Мясоедов.

Он отметил, что старый гаджет также можно сделать резервным. Для этого его нужно зарядить и выключить. В случае, если дома отключат электричество и разрядится основной телефон, старая техника выручит.

Мясоедов добавил, что для любителей хендмейда старые телефоны могут стать основной для творчества, например, создания подарочных тематических панно и аксессуаров. Также старый телефон можно отдать на благотворительность.

2 октября эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко предупредил, что использование неоригинальных зарядных блоков и кабелей грозит повреждением порта зарядки телефона, а также может вывести смартфон из строя полностью.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020