Эксперт рассказал о вариантах использования старого смартфона

Выбрасывать старые смартфоны — значит наносить вред экологии, вместо этого гаджет можно использовать как резервный или приспособить для творчества, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт также отметил, что подержанный телефон можно продать.

«Самый очевидный вариант использования старого телефона — продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника. Также можно отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами и может его разбить. Дешевая модель станет тренировочным пособием», — рассказал Мясоедов.

Он отметил, что старый гаджет также можно сделать резервным. Для этого его нужно зарядить и выключить. В случае, если дома отключат электричество и разрядится основной телефон, старая техника выручит.

Мясоедов добавил, что для любителей хендмейда старые телефоны могут стать основной для творчества, например, создания подарочных тематических панно и аксессуаров. Также старый телефон можно отдать на благотворительность.

2 октября эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко предупредил, что использование неоригинальных зарядных блоков и кабелей грозит повреждением порта зарядки телефона, а также может вывести смартфон из строя полностью.