Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена

Бывший президент США Барак Обама в среду, 21 октября, впервые за всю предвыборную кампанию лично выступил на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания) в поддержку кандидата-демократа Джозефа Байдена.

«Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», — заявил он.

На президентских выборах в 2008 и 2012 годах большинство избирателей Пенсильвании проголосовали за демократа Обаму, а в 2016 году они поддержали республиканца Дональда Трампа. Пенсильвания сейчас входит в число колеблющихся штатов, исход голосования в которых наиболее важен с точки зрения результатов предстоящих в ноябре выборов главы государства.

Выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование уже проходит.

6 октября бывшая первая леди США Мишель Обама в видеообращении, опубликованном предвыборным штабом кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, заявила, что расизм, страх и разобщенность могут разрушить Соединенные Штаты, если действующий президент страны Дональд Трамп останется в Белом доме еще на один срок. Она отметила, что сейчас США находятся в хаосе из-за главы государства, «который не подходит для этой работы».

Ранее, 30 сентября, Трамп заявил, что всегда осуждал сторонников идеи превосходства белой расы. Вместе с тем 26 сентября Трамп высказал мнение, что движение Black Lives Matter (BLM) наносит вред сообществам темнокожих американцев.