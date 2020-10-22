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В работе соцсети Instagram произошел сбой

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В нескольких странах, включая Россию, пользователи сообщили о сбое в соцсети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из США, Мексики, Бразилии, Чили, Аргентины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Хорватии, Украины. В России о сбое в Instagram чаще всего сообщают пользователи из Москвы.

Так, 60% пользователей сервиса сообщили о проблемах с просмотром новостной ленты, 21% испытали трудности со входом в аккаунт, а 17% — с просмотром сторис, сообщает телеканал «360».

В прошлый раз сбой в работе соцсети произошел 19 октября. Помимо Instagram проблемы были зафиксированы и с соцсетью Facebook. Чаще всего на них жаловались жители США, а в странах Европы — в Великобритании, Нидерландах и Испании, а также в России, пользователи сообщали о перебоях в работе Instagram, напоминает НСН.

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