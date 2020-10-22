Прямой эфир

На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вулкан Безымянный начал извергаться на Камчатке. Он выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая Геофизическая служба РАН».

На данный момент вулкан частично закрыт облаками, поэтому, отмечает исследовательский центр, более точную оценку масштаба извержения возможно будет получить только после появления спутниковых данных.

Признаки извержения появились в начале октября, а в дальнейшем уровень сейсмичности только продолжал повышаться. В настоящий момент наблюдается также извержение соседнего вулкана Ключевской — на фоне его дрожания были зафиксированы землетрясения.

12 октября специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили о резком росте активности самого высокого вулкана в Евразии — Ключевской сопки на Камчатке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020