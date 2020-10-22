На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

Вулкан Безымянный начал извергаться на Камчатке. Он выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая Геофизическая служба РАН».

На данный момент вулкан частично закрыт облаками, поэтому, отмечает исследовательский центр, более точную оценку масштаба извержения возможно будет получить только после появления спутниковых данных.

Признаки извержения появились в начале октября, а в дальнейшем уровень сейсмичности только продолжал повышаться. В настоящий момент наблюдается также извержение соседнего вулкана Ключевской — на фоне его дрожания были зафиксированы землетрясения.

12 октября специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили о резком росте активности самого высокого вулкана в Евразии — Ключевской сопки на Камчатке.