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Пушков заявил о невозможности мира при вводе турецких войск в Карабах

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Сенатор Алексей Пушков в среду, 22 октября, прокомментировал заявление вице-президента Турции Фуата Октая о готовности в случаи просьбы властей Азербайджана отправить турецкие войска в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

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«Турецкие военные в Карабахе? Это привело бы расширению и интернационализации конфликта, и исключило бы мирный сценарий. Не говоря уже о возрождении призраков прошлого», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее турецкий вице-президент, говоря о возможном вводе войск республики на территорию НКР заявил, что с начала возобновления вооруженного конфликта лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган «уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, но по факту этого не случилось.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие. Первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку опровергали это. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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