Власти США уведомили российских дипломатов о задержании гражданина РФ

Правоохранительные органы США уведомили российских дипломатов о задержании гражданина РФ по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электроники. Об этом сообщается на странице в Twitter генконсульства РФ в Нью-Йорке.

В понедельник, 19 октября, прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила, что семеро обвиняемых — Акмал Асадов, Сайюз Дайбагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сокхончук и Зокир Искандеров — были арестованы в понедельник в Нью-Йорке. По данным прокуратуры, Дайбагия является гражданином РФ.

«Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники», — указывается в заявлении российского диппредставительства.

Ранее пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский сообщал, что дипломаты обратились в Госдепартамент США по вопросу о том, есть ли россияне среди задержанных, передает ТАСС.

Задержанных обвиняют в контрабанде электронных устройств, прежде всего продукция компании Apple, из Соединенных Штатов в Россию с помощью курьеров. Им инкриминируется транспортировка похищенной собственности на сумму свыше $50 млн, непредоставление экспортной информации, нелегальный экспорт электронных устройств и сговор. Каждый случай провоза товара без соответствующей экспортной декларации карается в США сроком лишения свободы до 5 лет, а контрабанды — до 10 лет тюрьмы.

Ранее в среду американский судья Эрик Мелгрен, который приговорил россиянку Богдану Осипову, обвиняемую американскими властями в похищении собственного ребенка, к заключению, вновь отказался освободить ее из-под стражи.