Метеорный поток Орионид достигнет пика в ночь на 22 октября

Метеорный поток Орионид достигнет своего пика в ночь на четверг, 22 октября. Наблюдать его можно будет с полуночи до рассвета.

При ясной погоде в ночь на четверг можно будет увидеть до 20 ярких метеоров белого цвета в час над юго-восточным горизонтом. Как сообщается на сайте Московского планетария, условия наблюдения Орионид в 2020 году — благоприятные.

Отмечается, что после еще в течение нескольких ночей поток будет активен. В атмосферу Земли частицы врезаются со скоростью около 66 км/с. Это достаточно быстрые метеоры, и они часто оставляют яркие следы-треки. Обычно метеоры Орионид имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры.

Свое название метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант — точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. При этом Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея — самой известной среди периодических комет, за которой наблюдают с древних времен.

Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет, появляясь на ночном небе Земли. Последний раз комета подлетала к Солнцу в 1986 году и насытила свою орбиту частичками кометной пыли. Следующий раз она пролетит близко к Солнцу и Земле только в июле 2061 года.

Орбита кометы Галлея дважды пересекает орбиту Земли, и оставшиеся на ней частички кометной пыли устремляются в земную атмосферу дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды.

В августе астроном-любитель Геннадий Борисов из Крыма обнаружил новую комету в солнечной системе. Она стала уже 10-м его открытием.