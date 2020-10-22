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Жителя штата Мэриленд задержали за угрозы Байдену и Харрис

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Жителя американского штата Мэриленд задержали по обвинению в угрозах жизни кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену и кандидату в вице-президенты от демократов Камале Харрис. Об этом сообщило издание The Guardian в среду, 21 октября.

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Задержанный 42-летний Джеймс Дейл Рид обвиняется в том, что оставлял у соседей, на газонах которых видел плакаты в поддержку Байдена, записки с угрозами.

В письмах он отмечал, что у него есть список адресов сторонников демократов, а также некое пугающее оружие. Среди прочего Рид угрожал похитить Байдена и Харрис, а также заявлял, что они будут «казнены».

Задержать мужчину удалось после того, как видеокамера, встроенная в дверной глазок, зафиксировала его в момент отправки очередного послания. Затем его узнали местные жители.

Прокурор штата Мэриленд Роберт Хур отметил, что американская прокуратура очень серьезно относится к подобного рода угрозам. Он также добавил, что это совершенно незаконно и не имеет места в демократическом американском обществе.

Рид обвиняется по статьям федерального законодательства, которые обычно влекут за собой большее наказание, чем местные уголовные дела. Ему грозит многолетнее заключение.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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