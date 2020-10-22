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Конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска проверит ФАС

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ФАС России 22 октября рассмотрит жалобу на итоги конкурса по выбору оператора аэропорта Благовещенска, рассказали «Известиям» в антимонопольном органе.

Победителем конкурса стало ООО «АБС», совместное предприятие холдингов «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) и «Новапорт» (входит в группу AEON Романа Троценко). По итогам конкурса компания должна получить аэропорт в концессию на 30 лет, в первые пять лет планирует вложить не менее 7 млрд рублей в строительство нового пассажирского терминала и грузового комплекса.

Жалобы в ФАС подали ООО «КрасИнвест» (контролирует аэропорт Красноярска) и ООО «Дальневосточная концессионная компания» (ДКК, принадлежит АО «Хабаровский аэропорт»). В своих обращениях (есть у «Известий») компании утверждают, что подсчет баллов производился конкурсной комиссией некорректно. Кроме того, объединение ресурсов «Новапорта» и «Аэропортов регионов» противоречит закону о защите конкуренции, говорится в жалобе «КрасИнвеста».

В холдингах-учредителях АБС не комментируют ситуацию.

Аэропорт Благовещенска наряду с воздушной гаванью Южно-Сахалинска, за которую сейчас также ведется борьба, остались наиболее привлекательными для инвестиций активами, еще не переданными профильным игрокам, говорят эксперты.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Дальневосточный гамбит: холдинги вступили в борьбу за аэропорт Благовещенска

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