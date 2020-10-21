Бывшего замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

Бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом в среду, 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, военные следователи возбудили против Милейко уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Источник сообщил, что следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении экс-силовика меры пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Милейко был уволен из ведомства по итогам служебной проверки.

«В связи с появившимися публикациями в СМИ, касающимися бывшего заместителя директора Росгвардии С.И. Милейко, заявляем, что с лета 2019 года С.И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе. В свое время в отношении него проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение об освобождении С.И. Милейко от занимаемой должности и его увольнении. Летом 2019 года он был уволен», — пояснил он.

Как сообщила в среду газета «Коммерсант», по данным следствия, жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская. Помещение по подложным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала, а затем перепродано за 980 тыс. рублей его жене. При этом следствие оценивает стоимость помещения в 21 млн рублей. Документы оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин. По данным издания, он признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве и дал показания на Милейко.

Также Милейко проверяют на причастность к мошенничеству с контрактами на поставку формы в Росгвардию, которые он курировал. По данным газеты, в среду утром у Милейко прошли обыски в рамках возбужденного после проверки военной прокуратуры дела, начатой по инициативе руководства Росгвардии.

58-летний генерал-лейтенант Милейко в 2009–2012 годах занимал различные руководящие должности в МВД России. С 2014 по 2016 год стал заместителем полномочного представителя президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указом президента России в 2017 году был назначен заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В июле 2019 года Сергей Милейко покинул пост заместителя директора Росгвардии.