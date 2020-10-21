Демократы потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из РФ в США

Конгрессмены-демократы Палаты представителей потребовали расследовать взаимные поставки Москвы и Вашингтона аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в связи с пандемией. Соответствующие послание получили в среду, 21 октября, исполняющий обязанности генерального инспектора Госдепартамента США Мэттью Климоу и генеральный инспектор американского Министерства внутренней безопасности Джозеф Каффэри. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами данного письма стали председатели четырех органов нижней палаты Конгресса: комитетов по иностранным делам и надзору и реформе, а также подкомитетов последнего (по кризису, вызванному коронавирусом, и по национальной безопасности). Все четверо законодателей представляют оппозиционную Демократическую партию.

Накануне Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям сообщило об утилизации 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые были поставлены в рамках гуманитарного обмена.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США неуважением и демонстративным пренебрежением. По словам Онищенко, со стороны Вашингтона «это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная».

Парламентарий отметил, что появившаяся в СМИ информация о технической несовместимости российских аппаратов и американских электрических сетей звучит неубедительно. По его мнению, предоставление каждому госпиталю специального адаптера для розетки было возможно.

В конце марта в США из России были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. Половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Президент США Дональд Трамп тогда выразил благодарность Москве и назвал жест помощи очень милым.