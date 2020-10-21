Памятник художнику Ефрему Зверькову появился в Твери

В Твери на Студенческом переулке открыли памятник народному художнику СССР Ефрему Зверькову.

Он родился в селе Нестерово Калининской области, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Работы мастера хранятся в музеях и частных коллекциях мира. Основная тема его творчества — национальный пейзаж, пишут Тверские ведомости.

Памятник Зверькову создан скульптором, академиком Российской академии художеств Николаем Ивановым, а также архитекторами Олегом Кошкиными и Михаилом Корси.