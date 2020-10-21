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Планировку медицинского кластера утвердили в Севастополе

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Правительство Севастополя утвердило документацию по планировке территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе. Постройки разместят на площади 59,4 га.

«Рабочими проектами по размещению объектов здравоохранения предусматриваются мероприятия по озеленению и проведению компенсационных высадок», – отметил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова.

Как пишет онлайн-газета «Новый Севастополь», в медицинском кластере построят больницу скорой помощи на 450 коек, инфекционную больницу на 200 коек, онкологический диспансер на 180 коек, психиатрическую больницу на 220 коек, центр судмедэкспертизы, медицинский колледжа с общежитием, подстанцию скорой помощи на девять боксов.

Напомним, дополнительное финансирование объектов в Севастополе благодаря продлению федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма до 2024 года составит около 30 млрд рублей.

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