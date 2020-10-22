Фальков рассказал о планах по расселению студентов из общежитий

Среди студентов российских вузов, проживающих в общежитиях, не наблюдается вспышек COVID-19, поэтому идеи отправить их домой нет. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется. Все решения сегодня принимаются исходя из ситуации в конкретной местности, конкретном регионе. Мы еще весной поняли, что это нужно делать только на уровне университетов, а может и факультетов. Кроме того, сейчас 40% студентов так или иначе используют дистанционный формат обучения», — подчеркнул он.

В настоящее время в России обучаются больше трех миллионов студентов, из них 800 тыс. проживают в общежитиях. Министр заметил, что в общественном сознании сильны стереотипы, одним из которых является образ студента, который почему-то обязательно должен переболеть COVID-19. Особенно люди боятся за общежития.



«Но наш почти двухмесячный анализ, — ведь многие студенты заехали уже в конце августа, — а сейчас конец октября, — показал, что не так все однозначно, как мы это представляли. Да, действительно, в некоторых общежитиях есть непростая ситуация, хотя массовых вспышек по стране мы не наблюдаем», — поделился Валерий Фальков.



По словам министра, когда несколько человек в общежитии заболевают, их изолируют, проводят анализ контактов, и в зависимости от ситуации или комнату, или блок, или этажи изолируют и дезинфицируют. Самое удивительное, добавил он, по состоянию на конец октября, у нас есть студенческие общежития, где нет ни одного случая заболевания.

Подробнее — в интервью Валерия Фалькова «Известиям»:

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