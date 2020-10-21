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Власти США посчитали иностранными миссиями еще шесть СМИ Китая

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Американские власти придали представительствам еще шести работающих в США средствах массовой информации Китая статус иностранных миссий. Об этом в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте сообщил Майкл Помпео.

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По его словам, все СМИ в значительной степени принадлежат и контролируются иностранным правительством. Госсекретарь также уточнил, что власти не собираются влиять на публикации изданий, но хотят, чтобы американские граждане «могли отличать новости, написанные свободной прессой от пропаганды, распространяемой Коммунистической партией Китая».

Отмечается, что в список попали китайские издания Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review и Economic Daily, пишет Reuters.

В начале марта администрация президента США Дональда Трампа решила сократить число граждан КНР, которым разрешено работать в американских офисах китайских государственных СМИ.

В феврале статус иностранных миссий в США получили пять государственных СМИ Китая, в том числе агентство «Синьхуа», телеканал «Си-джи-ти-эн», Международное радио Китая, газета «Чжунго жибао» и компания Hai Tian Development USA, которая занимается распространением на территории США газеты «Жэньминь жибао».

Ранее в том же месяце китайские власти аннулировали аккредитацию трех журналистов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации статьи с заголовком «Китай — настоящий больной Азии» о средствах борьбы с коронавирусом.

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