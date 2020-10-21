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Власти осмотрели место разлива нефти в районе реки Колва в НАО

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный посетили место разлива нефтесодержащей жидкости на территории Харьягинского нефтяного месторождения, говорится в сообщении пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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Авария случилась 17 октября. Утечка произошла из-за разгерметизации недействующего трубопровода диаметром 530 мм, который находится недалеко от реки. Нефтесодержащая жидкость по ручью стекла в реку.

По словам Светланы Радионовой, расчет вреда аквакультуре, водным биоресурсам и почве осуществят на основе лабораторных исследований Центра лабораторного анализа и технических измерений.

«Наша задача сейчас понять какое количество нефтесодержащей жидкости попало в реку. Для этого мы берем заборы проб. С компанией мы договорились, что пробы возьмем у каждого бона, перед ним и за ним. Но я больше чем уверена, что нефть осела перед первым боном. Как только лабораторные исследования будут завершены, Росприроднадзор сможет сделать официальное заявление об оценке вреда», — сказала Радионова.

Участники поездки оценили последствия происшествия из иллюминаторов вертолета. Пленка растянулась на поверхности воды на несколько километров. Нефть осела на берегах, боновых заграждениях, ее осыпали сорбентом.

«Работы по ликвидации действительно активно ведутся. Слетали вниз по течению, увидели боновые заграждения. Ранее от администрации округа предлагал помощь компании, но их руководство заверило, что средств хватает, чтобы ликвидировать аварию собственными силами. Сейчас самое главное выяснить масштаб последствий и принять все оперативные меры, чтобы минимизировать нанесенный нашей природе урон», — заявил глава НАО Юрий Бездудный.

С момента обнаружения ЧС число ликвидаторов увеличилось почти в 5 раз. На данный момент на месте работает уже 190 человек, которые соорудили 6 рубежей боновых заграждений длиной более 2,9 км и сорбирующих бонов длиной 3 км.

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