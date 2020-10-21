Bloomberg заявило, что умерший бразилец не получал вакцину AstraZeneca

Участник испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, умерший в Бразилии, не получал препарат компании. Об этом в среду, 21 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

В компании AstraZeneca заявили, что не могут комментировать конкретные случаи из-за конфиденциальности и правил проведения клинических испытаний.

21 октября стало известно о смерти 28-летнего волонтера в Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины AstraZeneca. По данным газеты O Globo, смерть врача-добровольца наступила «из-за осложнений COVID-19».

Национальное агентство страны по надзору за здоровьем Anvisa отметила, что международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты, несмотря на смерть участника. Эти планы подтвердил и Оксфордский университет.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стала необъяснимая болезнь у одного из волонтеров Великобритании.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.