В центре Омска на год перекроют важный участок дороги

В Омске до середины осени 2021 года перекроют один из участков дороги в центре города. об этом сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, с 1 ноября 2020 года по 13 октября 2021-го проезд ограничат по улице Щербанева на участке от дома № 20 до дома № 27. Тамм будут проходить аварийно-восстановительные работы, пишет ИА «Город55».

Около участка будут установлены временные знаки. Горожан просят быть внимательными при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Омске на нескольких городских магистралях создадут выделенные полосы для общественного транспорта. Они появятся на улице Лукашевича и улице Красный Путь.