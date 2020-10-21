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В центре Омска на год перекроют важный участок дороги

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В Омске до середины осени 2021 года перекроют один из участков дороги в центре города. об этом сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, с 1 ноября 2020 года по 13 октября 2021-го проезд ограничат по улице Щербанева на участке от дома № 20 до дома № 27. Тамм будут проходить аварийно-восстановительные работы, пишет ИА «Город55».

Около участка будут установлены временные знаки. Горожан просят быть внимательными при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Омске на нескольких городских магистралях создадут выделенные полосы для общественного транспорта. Они появятся на улице Лукашевича и улице Красный Путь.

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