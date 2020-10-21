Еще одну водоочистную станцию запустили в Коми

В Коми продолжается работа по улучшению качества питьевой воды. В рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в республике появляются новые водоочистные станции. Об этом сказал глава Коми Владимир Уйба.

«В поселке Визиндор Сысольского района заработала новая водоочистная станция, которая обеспечивает чистой питьевой водой не только жилой сектор, но и детский сад со школой. До конца года в районе планируется открытие еще одной станции в селе Визинга, сейчас там идут строительно-монтажные работы», — отметил Уйба.

По словам главы региона, всего на 2020 год в рамках инвестиционной программы Коми тепловой компании было запланировано запустить 16 водоочистных станций, шесть из них уже заработали, передает ИА «Комиинформ».