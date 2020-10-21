В Москве СК помог 98-летнему ветерану вернуть 1,4 млн рублей

Московские следователи помогли 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны вернуть 1,4 млн рублей, которые мужчина вложил в инвестиционную компанию, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве.

«98-летний Евсей Яковлевич Рудинский вложил денежные средства в размере 1,4 млн рублей в инвестиционную компанию, предлагающую выгодные проценты. После непродолжительного времени пенсионер решил отказаться от сделки и вернуть вложения, однако получил отказ», — говорится в сообщении.

Столичные следователи организовали доследственную проверку. Они посетили инвестиционную компанию для того, чтобы установить все детали произошедшего.

«В присутствии офицеров столичного управления ветерану были возвращены все вложенные денежные средства», — уточняется в сообщении.

Майор в отставке Евсей Рудинский летал на самолетах У-2, Р-5, ТБ-3 и Ли-2 в 1940-1951 годах, боевое крещение принял в 1943 году на Курской дуге. В апреле 1945 года он совершал боевые вылеты на Берлин.

Рудинский награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I и II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина2, «За победу над Германией», «Ветеран труда».