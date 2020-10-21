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Чиновнику в Астраханской области вынесли приговор за превышение полномочий

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В Астраханской области суд вынес приговор заместителю главы Володарского района. Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Как сообщает региональная прокуратура, установлено, что в 2016 году замглавы администрации подписал акты приема-передачи квартир, не готовых к вводу в эксплуатацию. Также он подписал незаконные соглашения о зачете требований в рамках реализации региональной программы переселения из аварийного жилья. Это повлекло перечисление подрядчику 18 млн рублей, пишет «Астрахань-24».

С учетом позиции обвинителя суд назначил чиновнику наказание в виде четырех с половиной лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он лишен права занимать административные должности в органах госвласти сроком на три года.

Ранее в октябре сообщалось, что в Татарстане задержали и.о. главы исполкома Муслюмовского района. Его подозревают в мошенничестве на 88 млн рублей.

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