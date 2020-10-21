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Захоронение жертв массового расстрела нашли в Псковской области

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Возле деревни Глоты в Псковской области обнаружили массовое захоронение расстрелянных мирных жителей. Об этом рассказал директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев на своей странице в Facebook.

«Похоже, в захоронении есть останки ребенка, — отметил Юрий Алексеев. — Численность расстрелянных пока что не установлена». По предварительным данным, там находится более 20 человек, передает Псковское агентство информации. «В захоронении найдены гильзы и целый патрон к вальтеру ПП облегченному калибра 6,3 на 15 мм», — добавил Алексеев.

В сентябре было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Останки 134 человек извлечены на одном из земельных участков в городе Луга. Немцы устроили там пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных. Среди них выявляли и расстреливали политработников, коммунистов и комсостав.

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