В Турции направят войска в НКР в случае просьбы от Баку

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара направит войска в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, если от Азербайджана поступит такая просьба. Его слова в среду, 21 октября, приводит CNN Turk.

«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», — сказал Октай, отвечая на соответствующий вопрос интервьюера.

9 октября по итогам переговоров в Москве по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако на следующий день минобороны Армении сообщило об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР. Баку опроверг эту информацию.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку опровергали это. Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.