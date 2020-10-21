Кафе и пункт проката спортинвентаря построят в парке Победы в Липецке

В парке Победы в Липецке планируется открыть кафе, пункт проката спортивного инвентаря и туалетные комнаты. Их хочет построить предприниматель.

Сейчас на аллеях парка завершается демонтаж старого асфальта, а на объездной дороге рабочие почти закончили устройство основания под новое покрытие. Здесь же началась установка бортовых камней, пишет LipetskMedia.

В скором времени в парке стартует строительство помещения около сцены. Его будет вести предприниматель, который планирует возвести кафе и другие коммерческие объекты.

В 2020 году в парке Победы провели частичное благоустройство в рамках первого этапа. Подрядчик уже начал работы, запланированные на будущий год.