В Киеве бизнесмены поставляли поддельные антисептики за счет госбюджета

Киевские полицейские разоблачили должностных лиц одного из предприятий, которое поставляло поддельные антисептики за счет средств бюджета. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на украинскую государственную фискальную службу в Киеве.

Правоохранители установили, что в разгар пандемии коронавируса организация победила в тендере, организованном департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации. Его сумма составила 19 млн гривен, или $672,4 тыс.

« <…> начиная с мая 2020 года осуществляли реализацию некачественных, изготовленных из сырья неизвестного происхождения средств дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам», — сообщили в службе.

По данному факту было возбуждено дело по статье уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». В его рамках были проведены обыски в организации, где была изъята финансово-хозяйственная документация, доказывающая факты хищения бюджетных средств.

Вместе с этим недалеко от Киева в одном из населенных пунктов правоохранители обнаружили нелегальное производство поддельных антисептиков. Было изъято почти 1,2 тыс. л уже готового фальсификата, а также 1,2 т технического спирта, который был использован как сырье для антисептиков. Его качество и происхождение неизвестны. Также было конфисковано оборудование, с помощью которого антисептики разливали в розничную тару.

Эксперты взяли образцы изъятой продукции, чтобы оценить степень вреда, который она могла причинить человеку при ее использовании.

2 июля украинские правоохранители обнаружили на территории Стрыйского района Львовской области крупное незаконное производство дезинфицирующих средств. Стражи порядка обнаружили 2 т готовой продукции. Как стало известно, изъятые антисептики представляли опасность для здоровья людей.