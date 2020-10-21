Бастрыкин поручил объяснить долгие поиски пропавшей в Дагестане девочки

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Дагестану доложить о причинах длительных поисков пропавшей в республике в 2018 году девочки, тело которой нашли спустя 1,5 месяца в хозяйственной сумке в сточной канаве, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства и изнасилования малолетней девочки в 2018 году», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Девочка из Каспийска пропала 29 июля 2018 года. Труп пропавшего ребенка обнаружили через 1,5 месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве. Через более чем два года по подозрению в убийстве и изнасиловании был задержан 36-летний житель Левашинского района. В преступлении он сознался. 20 октября его заключили под стражу.

«Вместе с тем в социальных сетях и ряде средств массовой информации звучит критика в адрес правоохранительных органов, которые, по мнению общественности, изначально не предприняли должных мер по организации розыска девочки», — отметила Петренко.

Поэтому председатель СК РФ поручил объяснить причины долгих поисков пропавшего ребенка.