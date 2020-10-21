Пашинян призвал народ Армении защищать родину с оружием в руках

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал соотечественников встать на защиту страны с оружием в руках. Об этом он заявил в среду, 21 октября, в обращении к нации в Facebook.

«Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа. Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа — значит в первую очередь взять в руки оружие и отправиться на защиту родины», — сказал глава армянского правительства.

Он также отметил, что все выходцы из Нагорно-Карабахской Республики должны вернуться в Степанакерт и присоединиться к местной армии обороны.

Пашинян подчеркнул, что в Баку «не согласны ни с каким решением конфликта, кроме капитуляции Карабаха», однако без НКР Ереван не сможет существовать. Защита народа Карабаха означает защиту всего армянского народа, отметил премьер-министр.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.