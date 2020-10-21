Ереван заявил о риске экологической катастрофы в Карабахе из-за трупов

Гуманитарная и экологическая катастрофа грозит Нагорному Карабаху из-за гибели людей во время боев в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства окружающей среды Армении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным министерства, ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Уточняется, что видеокамеры, работающие на территории ведения боевых действий, засняли, что животные поедают трупы людей.

В ведомстве подчеркнули, что нахождение трупов около водоемов может привести к печальным последствиям для здоровья людей, а также нанесет ущерб окружающей среде.

Развитие экологической и гуманитарной катастроф может обернуться распространением инфекционных заболеваний и опасных патогенов через животных и заражения ими водоемов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невозможности решить вопрос Карабаха дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Ереван всегда заявлял о готовности решить проблему на основе взаимного компромисса. Но ситуация складывается таким образом, что приемлемые для Армении факты больше неприемлемы для Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, но по факту этого не случилось.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие. Первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Впервые конфликт начался в 1988 году, когда автономия Нагорный Карабах, на территории которой преимущественно жили армяне, решила выйти из состава Азербайджанской ССР.

Баку потерял контроль над регионом во время военного противостояния 1992–1994 годов, однако всё еще считает территорию своей.