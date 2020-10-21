Прямой эфир

Эксперты обозначили вставшие на пути ледокола «Арктика» проблемы Севморпути

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 21 октября, произвел приемку самого мощного в мире ледокола «Артика» и обсудил с коллегами развитие одноименного региона.

Оборона по-флотски: к 2028 году Север получит мощную ледокольную группировку
Арктические морские силы пополнятся и многофункциональными судами обеспечения

Глава российского кабмина выразил уверенность в том, что расширение и модернизация парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути (СМП), подстегнет к нему интерес международного бизнеса и обеспечит первенство России в Арктике.

Эксперты же рассказали «Известиям», с какими трудностями столкнется «Арктика», помимо ледяной толщи. Так, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал, что Севморпуть уже успешно функционирует и основная задача сейчас заключается в увеличении объема грузоперевозок. Согласно планам, к 2024 году он должен составить 60 млн т при нынешних 32 млн т.

Однако капитан атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Лобусов выразил обеспокоенность, допустив, что этому может помешать устаревшая инфраструктура морского пути. Он уверен, что в первую очередь нужно модернизировать порты, так как пока что они не могут эффективно поддерживать не только планируемый, но и уже существующий грузо- и судопоток.

Аналогичное мнение высказал и бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

«Действительно, необходимо поработать над оборудованием мест укрытия и пунктов обслуживания трассы СМП. Например, модернизировать систему причального фронта, улучшить спасательную систему. Сейчас всё это есть, но уровень должен быть выше», — заявил он «Известиям».

По его словам, существующие проблемы уже обозначены властями, но сроки реализации соответствующих проектов могут затянуться из-за пандемии коронавируса.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Заполярный друг: что ждет самый мощный атомоход в мире

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020