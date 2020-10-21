Эксперты обозначили вставшие на пути ледокола «Арктика» проблемы Севморпути

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 21 октября, произвел приемку самого мощного в мире ледокола «Артика» и обсудил с коллегами развитие одноименного региона.

Глава российского кабмина выразил уверенность в том, что расширение и модернизация парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути (СМП), подстегнет к нему интерес международного бизнеса и обеспечит первенство России в Арктике.

Эксперты же рассказали «Известиям», с какими трудностями столкнется «Арктика», помимо ледяной толщи. Так, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал, что Севморпуть уже успешно функционирует и основная задача сейчас заключается в увеличении объема грузоперевозок. Согласно планам, к 2024 году он должен составить 60 млн т при нынешних 32 млн т.

Однако капитан атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Лобусов выразил обеспокоенность, допустив, что этому может помешать устаревшая инфраструктура морского пути. Он уверен, что в первую очередь нужно модернизировать порты, так как пока что они не могут эффективно поддерживать не только планируемый, но и уже существующий грузо- и судопоток.

Аналогичное мнение высказал и бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

«Действительно, необходимо поработать над оборудованием мест укрытия и пунктов обслуживания трассы СМП. Например, модернизировать систему причального фронта, улучшить спасательную систему. Сейчас всё это есть, но уровень должен быть выше», — заявил он «Известиям».

По его словам, существующие проблемы уже обозначены властями, но сроки реализации соответствующих проектов могут затянуться из-за пандемии коронавируса.

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