Прямой эфир

Капремонт двух спортивных школ завершается в Туле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Туле на завершающей стадии находится капитальный ремонт двух спортивных школ. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в городской администрации 20 октября.

Речь идет о спортшколах «Юность» на улице Демидовской, 56, а также «Металлург» на улице Приупской, 20. В первом из них уже завершился ремонт систем отопления, вентиляции, электропроводки, также сделана перепланировка и ремонт внутри помещений. Открыть учреждение планируется уже в ноябре, пишут «Тульские известия».

Школу «Металлург» тоже готовят к сдаче. Здание было построено в 1960 году и капремонт в нем проводился впервые. Рабочие заменили инженерные сети, обновили помещения, выполнили фасадные работы и благоустройство территории. Дата открытие спортшколы не сообщается.

Ранее в октябре в уральском городе Копейск предпринимателя обвинили в том, что он забрал у спортивной школы инвентарь, который сам же подарил.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020