Капремонт двух спортивных школ завершается в Туле

В Туле на завершающей стадии находится капитальный ремонт двух спортивных школ. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в городской администрации 20 октября.

Речь идет о спортшколах «Юность» на улице Демидовской, 56, а также «Металлург» на улице Приупской, 20. В первом из них уже завершился ремонт систем отопления, вентиляции, электропроводки, также сделана перепланировка и ремонт внутри помещений. Открыть учреждение планируется уже в ноябре, пишут «Тульские известия».

Школу «Металлург» тоже готовят к сдаче. Здание было построено в 1960 году и капремонт в нем проводился впервые. Рабочие заменили инженерные сети, обновили помещения, выполнили фасадные работы и благоустройство территории. Дата открытие спортшколы не сообщается.

Ранее в октябре в уральском городе Копейск предпринимателя обвинили в том, что он забрал у спортивной школы инвентарь, который сам же подарил.