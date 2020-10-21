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Место расстрела мирных граждан в годы ВОВ нашли в Ростовской области

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В Миллерове (Ростовская область) нашли «расстрельную яму» времен Великой Отечественной войны. Поисковики обнаружили останки женщин и детей.

По данным правительства региона, на территории Миллерова находилось несколько концлагерей, самым известным из которых был ДУЛАГ-125. Предполагается, что расстрелянные граждане могли быть узниками данных лагерей. Об этом пишет RostovGazeta.

Данные о расстреле мирных жителей были обнаружены в документах, рассекреченных в рамках проекта «Без срока давности». Первые останки поисковики обнаружили на глубине около 1 м. Основную часть расстрелянных составляют женщины и дети. Останки расположены рядами, погибшие лежали на животе и закрывали лицо руками.

Также в яме нашли броши, гребни, украшения, наручные часы, трость и солдатский медальон. Предполагается, что в числе расстрелянных местных жителей были и военнопленные.

На текущий момент обнаружены останки 150 человек. Специалисты проводят судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизу, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Геноцид».

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