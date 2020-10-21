Новое освещение установят в 35 дворах Тамбова

В Тамбове в этом году планируют установить новое освещение на 35 придомовых территориях. Глава города Наталия Макаревич поручила провести все работы в максимально короткие сроки.

К реализации проекта уже приступили. Для этого были заключены несколько контрактов на общую сумму более 21 млн рублей, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

К установке опор освещения во дворах приступили после проведенного в них ремонта. Там уложили асфальт и заменили трубопроводы.

Как рассказал директор «Долгового центра» Олег Назаров, в этом году благоустройство дворов выполнено с опережением на целый месяц.